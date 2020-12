Polizei sucht Zeugen : Telefonmast zwischen Sinspelt und Neuerburg beschädigt und geflüchtet

Neuerburg Das muss ein heftiger Aufprall gewesen sein: Ein Unbekannter hat einen Telefonmast derart heftig angefahren, dass dieser zerbrach.

Die Polizei Bitburg sucht einen Fahrer, der am frühen Mittwochmorgen, 2. Dezember, Telefonmast an der L 4 zwischen Sinspelt und Neuerburg zusammengeprallt ist. Und zwar so heftig, dass dieser in zwei Teile brach und der untere Teil auf der Straße liegenblieb. Der Fahrer flüchtete. Offenbar war er ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wodurch der Unfall ausgelöst wurde.