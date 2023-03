Die Polizei ermittelt Mutmaßliche Geldautomatensprengung in Temmels

Vor Kurzem wurden zwei Geldautomaten beim Einkaufszentrum Bungert in Wittlich in die Luft gejagt. Allein diese Attacke hatte einen Schaden von mehreren 10.000 Euro zur Folge. Polizeikräfte sichteten kurze Zeit später nach der Detonation einen Audi RS 6, der mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der A 48 im Bereich Autobahndreieck Vulkaneifel in Fahrtrichtung Koblenz fuhr und möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnte.