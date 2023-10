Durchsuchungen Stromversorgung im Visier: 52-Jähriger aus der Region unter Terrorverdacht festgenommen

Mainz/Trier · Ein Mann aus der Region Trier und eine Frau aus Bad Dürkheim sind am Dienstag festgenommen worden. Ihnen wird Unterstützung bzw. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Was darüber bisher bekannt ist.

10.10.2023, 10:12 Uhr

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd