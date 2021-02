Polizei : Einwegmasken und Geld gestohlen

Thalfang Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Dienstag aus einem in der Koblenzer Straße geparkten Opel mehrere Einwegmasken und einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Am Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Möglicherweise war das Fahrzeug nicht verschlossen.