Bereits zwischen Freitag, 7. Dezember, und Samstag, 8. Dezember, sind Einbrecher auch in ein Wohnhaus in Thomm eingestiegen. Das teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit. red