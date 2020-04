Blaulicht : Thuja- Hecke brennt in Schillingen

Foto: Fritz-Peter Linden

Schillingen In Schillingen ist am Freitag eine Thujahecke in Brand geraten.

Von Florian Blaes

Die Feuerwehr wurde gegen 16 Uhr zu einem Brand in der Neustraße nach Schillingen gerufen. Dort stand eine mehrere Meter hohe Hecke in Flammen. Mit vier Feuerlöschern, einem Wasserschlauch und Mineralwasser löschten zahlreiche Nachbarn das Feuer. Die alarmierte Feuerwehr löschte schließlich den Rest, bis das Feuer komplett aus war. Ausgelöst wurde das Feuer vermutlich durch an der Hecke abgestellte und durch die direkte Sonneinstrahlung in Brand geratene Farbreste.