Hilfsleistung : THW birgt einen LKW auf Abwegen aus dem Weinberg bei Serrig

Der LKW musste aus dem Weinberg gezogen werden. Foto: Wilfried Hoffmann

Serrig Nachdem sich am Donnerstagabend ein LKW auf einem Nebenweg in einem Weinberg oberhalb von Serrig festgefahren hatte, musste am Freitagvormittag das THW zur Bergung anrücken.

Am Vorabend fand der Fahrer aus der Ukraine nicht mehr den Weg aus dem Dorf, sein Navi hatte ihn auf den matschigen Weg in dem Weinberg gelotst. Nach mehreren Metern auf dem Feldweg rutschte der Möbeltransporter seitlich in die Weinberge und blieb dort stecken. Hierbei wurden auch einige Weinreben beschädigt.