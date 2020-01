Wintereinbruch : Tief „Kim“ sorgt für Unfälle und schneebedeckte Straßen (Update)

Niedermennig/ Mandern Das Sturmtief „Kim“ hat am Dienstagmorgen unsere Region erreicht. Nach einer kleinen Pause zur Mittagszeit zieht Tief „Lolita“ mit kräftigem Schneefall nach. Das hat zu Unfällen in der Region geführt.

Schließlich kam der PKW auf dem Dach auf einem Feld neben der Bundesstraße zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern befreien und kam nach notärztlicher Versorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Im Einsatz war die Feuerwehr Niedermennig, die Malteser Pluwig, der zweite Notarzt Trier und die Polizei Trier.

Er und seine 24-jährige Beifahrerin kamen nach notärztlicher Versorgung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Die Bundesstraße musste für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz war das DRK mit zwei Rettungswagen, der Christoph 10 mit Notarzt, sowie die Polizei Bernkastel- Kues und Autobahnpolizei Schweich.

Bei den Nachbarn im Saarland kam es am Morgen um 10:30 Uhr in Wadern zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei mitteilt ist auf dem Weg zum Schloss Dagstuhl in sieben Meter Höhe ein großer, schwerer Ast eines Ahornbaumes mit einem Durchmesser von 40 Zentimeter abgebrochen und hatte zwei Spaziergängerinnen getroffen. Die zwei Frauen im Alter von 65 und 72 Jahren kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser nach Trier und Saarbrücken. Eine Stromleitung wurde ebenfalls getroffen und abgerissen. Im Einsatz waren drei Rettungswagen, zwei Notärzte, die Polizei Nordsaarland und ein Gutachter.