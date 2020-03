Blaulicht : Tier-Transporter auf der A1 umgekippt: Schweine sterben bei Unfall

Salmtal Auf der Autobahn 1 ist am Samtagmorgen ein LKW mit lebenden Schweinen in den Straßengraben gestürzt. Die meisten Tiere starben beim Unfall nahe des Autobahnkreuzes Wittlich. Wegen der Bergungsarbeiten ist die A1 derzeit noch Richtung Wittlich gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Am Samstagmorgen gegen 4:45 Uhr kam es auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Salmtal und dem Kreuz Wittlich zum schweren Unfall. Nach Polizeiangaben kam der LKW-Fahrer aus Frankreich in der Überleitung zur B50neu/A60 links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzblanken und kippte in den Straßengraben um. Bei dem verunfallten Lastwagen handelte es sich um einen Tiertransporter, der 95 lebende Schweine geladen hatte.

Der Fahrer konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus seiner Fahrerkabine retten und kam zunächst mit leichten Schürfwunden in ein Krankenhaus. Im Laufe des Vormittags konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Vor Ort hatten derweil die Bergungsarbeiten begonnen. „Wir mussten uns zunächst Gedanken machen, wie wir die Schweine bestmöglich noch retten können, und wie im Anschluss der LKW wieder geborgen wird“, erklärte Einsatzleiter Stephan Christ. Nachdem die Autobahn bis auf die linke Fahrspur in Richtung Wittlich abgesichert war, konnten die Arbeiten am Tiertransporter beginnen. Zunächst kamen Teileinheiten des Gefahrstoffzuges zum Einsatz, um ausgelaufene Kraftstoffe mit einer Pumpe in große Behälter abzupumpen. Auch ins Erdreich waren große Mengen Diesel gelaufen und mussten beseitigt werden. Währenddessen hatte die Feuerwehr mehrere hohe Bauschutzzäune organisiert und mit einem Feuerwehrfahrzeug zur Einsatzstelle gebracht. Ein Ersatz-Tiertransportlastwagen war währenddessen eingetroffen und positionierte sich an der Öffnung des verunfallten LKW. Mit einer Seilwinde wurde die Laderampe geöffnet.

„Uns war schon vorn herein klar, dass es viele Schweine wohl nicht überlebt haben werden“, so Christ. Und so war es auch. Zwar konnten viele Tiere lebend gerettet werden, aber ein Großteil ist bei dem Unfall verendet. Die toten Tiere wurden auf die Autobahn gezogen, rundherum großflächig Kalk verstreut, um das Blut zu binden. Von Anfang an waren zahlreiche Veterinäre und Schlachter mit dabei.

Die Schwierigkeit: In einem Tiertransporter gibt es zwei Ebenen und mehrere Räume, die geschlossen sind. Bedingt durch die Tatsache, dass der LKW seitlich im Graben lag, wurden viele Öffnungen verschoben. „Wir mussten uns quasi von Box zu Box durcharbeiten. Und das war gar nicht so einfach“, erklärt der Einsatzleiter. Mit schwerem Gerät musste die Feuerwehr vorgehen. Mit der eigentlichen Rettungsschere bei Autounfällen und Flexen wurde der LKW von außen aufgeschnitten. Diese Arbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin.

Zwischenzeitlich sind Landwirte eines Lohnunternehmens in Landscheid mit großem Hublader und einem Anhänger voll Stroh eingetroffen. Sie wurden von der Einsatzleitung darüber informiert, dass man sie benötigt. Auf der Autobahn wurde das Stroh verteilt, um die lebenden Schweinen zu versorgen. Weiterhin wurde für die ein großer Container bereitgestellt und mit Stroh gefüllt. Hier kamen die verendeten Schweine hinein. Die Fachkräfte des Veterinäramtes und die Metzger mussten vor Ort viele Schweine notschlachten, da sie zu schwach waren zu schwer verletzt waren. Am Ende überlebten nur etwa 20 von 195 transportierten Schweinen.

Für die Einsatzkräfte ist dieser stundenlange LKW-Unfall ein Kraftakt. Die schweren Tierkörper mussten teilweise mit einer Seilwinde aus dem LKW geborgen werden und schließlich mit einem Haken abtransportiert werden. Nachdem alle Tiere aus dem LKW herausgebracht worden sind, konnte im Laufe des Samstags die Bergung beginnen. Hierzu kommt ein Kran und großer Abschlepper zum Einsatz. Auch muss Erdreich abgetragen und ausgetauscht werden.

Aufgrund der Bergungsarbeiten ist die Autobahn 1 derzeit noch Richtung Wittlich voll gesperrt. Der Verkehr wird ab der Abfahrt Salmtal Richtung Wittlich umgeleitet. In Richtung Trier ist die Autobahn seit dem Mittag wieder frei. Ebenfalls betroffen waren die Überleitungen der A60 und B50neu. „Wir hatten zwar schon einmal im Kreuz Wittlich einen Unfall mit Trieren, welcher schon lange her ist, aber dieser Unfall war dann schon was Besonderes, weil er sehr zeitaufwendig und umfangreich war“, so das Fazit vom Einsatzleiter Stephan Christ.