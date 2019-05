Artenschutz : Biberrettung an der Hunsrückhöhenstraße

Reinsfeld Da staunten einige Autofahrer nicht schlecht, als sie am Freitagmorgen um 6.40 Uhr auf der Hunsrückhöhenstraße bei Reinsfeld unterwegs waren. Mitten auf der Fahrbahn saß ein großer Biber.

Ein Autofahrer aus Kell am See nahm sich des Tieres an und versuchte es auf eine Wiese zu lotsen. Dies gelang auch, doch der Bieber lief wieder zurück Richtung Straße. Nahe einigem Hin und Her ließ er sich neben der Straße in einem Gebüsch nieder.