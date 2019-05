später lesen Blaulicht Tierköder mit Nägeln in Trier-Ehrang ausgelegt FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Twittern

Teilen



Eine Hundebesitzerin hat am Freitag ihren Husky in Trier-Ehrang noch rechtzeitig am Verzehr eines Tierköders hindern können. Die Polizei sucht Zeugen. red