Blaulicht : Tödlicher Sturz: Radfahrer stirbt bei Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntagmittag zwischen Enkirch und Traben-Trarbach tödlich verunglückt. Hier sind die Einzelheiten:

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück am Sonntag gegen 12 Uhr an der Bundesstraße 53 zwischen Enkirch und Traben-Trarbach: Der 69-Jährige befuhr den Radweg entlang der B 53 in Richtung Traben-Trarbach. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann und verlor das Bewusstsein.