Unfall in der Nacht Autofahrer auf A 60 tödlich verunglückt – lange Vollsperrung

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung der verunfallten Fahrzeuge wurde die A 60 bereits in der Nacht in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Erst im Laufe des folgenden Vormittags zeigten die Verkehrsmeldungen wieder freie Fahrt an.