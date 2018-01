später lesen Ermittlungen Tödlicher Brand in Ensdorf: Polizei sucht nach Brandstifter FOTO: Frank Göbel / TV FOTO: Frank Göbel / TV Teilen

Das tödliche Feuer vor zwei Wochen in einem Wohnhaus im saarländischen Ensdorf ist absichtlich gelegt worden. Zur Klärung der Tat sei eine siebenköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet worden, teilte das Polizeipräsidium in Saarbrücken am Donnerstag mit. Einzelheiten zu den Ermittlungen würden aus taktischen Gründen zunächst nicht veröffentlicht.