Blaulicht : LKW fährt bei Schweich in Stauende - Autofahrer kommt ums Leben

Foto: Andreas Sommer 6 Bilder Schwerer Unfall auf der A 1 bei Schweich

Schweich Ein LKW ist am Donnerstagmittag auf der A 1 an der Anschlussstelle Schweich an einer Baustelle in ein Stauende gefahren. Ein Autofahrer kam dabei ums Leben. Die Unfallstelle bleibt weiter gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag gegen 12.45 Uhr vor der Anschlussstelle Schweich in Fahrtrichtung Koblenz aufgrund von Bauarbeiten zu einem Stau. Ein Lastzug fuhr am Stauende mit hoher Geschwindigkeit auf ein davor stehendes Auto auf. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls unter einen weiteren haltenden LKW geschoben. Der Fahrer des Autos starb noch an der Unfallstelle.

Zu Beginn der Rettungsmaßnahmen kam es auf der Gegenfahrspur in Richtung Saarbrücken noch zu einem Folgeunfall, als ein Auto auf ein Feuerwehrfahrzeug auffuhr, das dort langsam und mit Blaulicht im Rahmen des Rettungseinsatzes unterwegs war.