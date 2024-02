100 Meter Trümmerfeld: Tödlicher Unfall auf der B51 bei Bitburg - Strecke muss wohl noch mal gesperrt werden (Fotos)

Die Strecke sollte erst bis zum Abend gesperrt bleiben, freigegeben werden konnte sie letztendlich erst am Donnerstagmorgen. Autofahrer werden allerdings vorgewarnt: Die B51 muss an der Unfallstelle voraussichtlich am Mittag noch einmal gesperrt werden, das teilt die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Durch die Unfallfolgen müssen Reparaturen erfolgen. Wann gesperrt wird und was genau beschädigt wurde, kann die Polizei noch nicht sagen.