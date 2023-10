Ermittlungen laufen Tödlicher Unfall auf Eifel-Bauernhof: Frau von Landmaschine überrollt

Hickeshausen · Bei einem Unglück mit einer Landmaschine in der Eifel ist am Montagmorgen in Hickeshausen (Verbandsgemeinde Arzfeld) eine 57 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

09.10.2023, 15:29 Uhr

Foto: Fritz-Peter Linden