Polizei : Tödlicher Unfall: 60-Jähriger stürzt in Bitburg in Weiher

Foto: Polizei Bitburg

Bitburg Tragischer Unfall in Bitburg: Ein 60-jähriger Mann ist am Donnerstag in einen Weiher gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

