Trier/Orlenbach Der tödliche Verkehrsunfall hat sich Samstagabend gegen 22.40 Uhr ereignet. Ein Mensch starb dabei.

Schwerer Unfall auf der A60: In Höhe Orlenbach ist es am Samstag, 22. Februar, gegen 22.40 Uhr in Fahrtrichtung Prüm zu einer Kollision gekommen. Das teilt die Polizei mit.