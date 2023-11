Mehrstündige Sperrung bei Newel Frau stirbt bei Zusammenstoß mit LKW: Unfallgutachter zum schweren Unfall auf der B51 (Fotos/Video)

Die Autofahrerin befuhr die B51 aus Richtung Bitburg kommend in Richtung Trier. Laut Polizeibericht geriet ihr Auto hinter der Abfahrt Newel aufgrund der nassen Fahrbahn auf die Gegenspur, wo sie frontal mit einem LKW zusammenstieß. Der Aufprall war demnach so heftig, dass sie von dem LKW zurückgeschleudert wurde und nochmals gegen eine Bushaltestelle prallte. Die 30-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.