Blaulicht : Tödlicher Unfall: Junge Fahrerin in Luxemburg von der Straße abgekommen

Tödlicher Unfall: Junge Fahrerin in Luxemburg von der Straße abgekommen

Am Montagabend ereignete sich ein tragischer Unfall auf der N22. Foto: TV/Polizei Luxemburg

Luxemburg Am Montagabend ereignete sich auf der N22 ein schwerer Unfall, der die luxemburgischen Einsatzkräfte für mehrere Stunden beschäftigte.

Eine 18-jährige Autofahrerin war am Montagabend, kurz vor 21.30 Uhr zwischen Everlange und Useldange - rund 30 Kilometer nordwestlich von Luxemburg-Stadt - von der Fahrbahn ab. Dabei schleuderte ihr Auto über die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen einen Baum.

Für die Frau, die alleine in dem Auto war, kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen an der Unfallstelle nur noch ihren Tod feststellen.

Weiterer Unfall in Luxemburg

Bereits wenige Stunden zuvor hatte sich ein weiterer schwerer Unfall in Luxemburg ereignet. In Mersch, rund 12 Kilometer nördlich von Luxemburg-Stadt, wurde dabei ein Mann schwer verletzt.

Kurz nach 18 Uhr wurde ein Fußgänger in der Rue d’Action von einen Auto angefahren, als dieser dabei war, die Straße zu überqueren. Zunächst wurde er an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Anschließend brachten Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.