Kurzfristig Sperrung der Bahnstrecke am Donnerstagabend Tödlicher Unfall auf Gleisen bei Trier – Bundespolizei vermutet tragischen Zwischenfall

Jede Menge Blaulicht war am Donnerstagabend in Trier-Kürenz in der Avelsbacher Straße zu sehen. Der Grund: Ein Mann war gegen 20.30 Uhr beim benachbarten Trierer Bahnbetriebswerk von einem Personenzug, der Richtung Gerolstein unterwegs war, erfasst und schwer verletzt worden.