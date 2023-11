Auto und LKW kollidieren Tödlicher Unfall bei Salmtal – ist die L 141 ein Unfallschwerpunkt?

Die Polizei schildert den Unfall in einer Pressemitteilung wie folgt: Der 32-jährige Autofahrer war mit seinem PKW auf der L 141 Richtung Wittlich unterwegs. Der 37-jährige LKW-Fahrer befuhr die Straße in die entgegengesetzte Richtung. „Aus bislang ungeklärten Gründen kam der 32-Jährige unmittelbar vor der Ortslage Salmtal in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden LKW“, schreibt die Polizei.