Blaulicht : Tödlicher Unfall im Hunsrück: Fußgänger von Auto erfasst

Idar-Oberstein Ein 73-jähriger Mann ist beim Überqueren der Bundesstraße 41 bei Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) von einem Auto erfasst worden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wollte der Fußgänger am späten Mittwochnachmittag die Straße von Weierbach kommend in Richtung Hüsters Mühle überqueren. Der dunkel gekleidete Fußgänger wurde hierbei von einem Auto in Fahrtrichtung Kirn erfasst. Mit einem weiteren PKW, welcher in entgegengesetzte Richtung fuhr, kam es zu einem zweiten Zusammenstoß. Der Fußgänger erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.