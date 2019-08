Blaulicht : Tödlicher Unfall in der Vulkaneifel: Motorradfahrer prallt mit Auto zusammen

Tödlicher Unfall in der Vulkaneifel: Motorradfahrer prallt mit Auto zusammen

Mehren/Gillenfeld Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall in der Vulkaneifel zwischen Mehren und Gillenfeld gestorben.

Der Mann war auf der Bundesstraße 421 zwischen Mehren und Gillenfeld im Bereich der sogenannten "Winkeler Kreuzung" mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungender Polizei war dessen 25-jähriger Fahrer in Richtung Gillenfeld in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr gerasten, wo er mit dem Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Ulmen frontal kollidierte.