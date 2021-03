Blaulicht : 63-Jähriger stirbt nach Sturz mit Pedelec in Wittlich

Foto: TV/Friedemann Vetter

Wittlich Ein Mann ist am Montagnachmittag in Wittlich mit seinem Pedelec gestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben. Wie es zu dem Unfall kam.

Tragischer Unfall in Wittlich: Am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich in der Röntgenstraße in Wittlich ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei mit.

Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Pedelec die Röntgenstraße in normaler Geschwindigkeit bergab. Dabei übersah er scheinbar den dort ordnungsgemäß geparkten Pkw und fuhr auf dessen Heck auf. Der Radfahrer – der keinen Helm trug – stürzte durch die Kollision und verletzte sich so schwer am Kopf, dass er unmittelbar verstarb.