Blaulicht : Tödlicher Unfall nach Überholmanöver auf der Hunsrückhöhenstraße

Kleinich Beim Zusammenprall zweier Fahrzeuge ist eine Frau gestorben.

Nach Polizeiangaben überholte ein blauer Peugeot aus dem Landkreis Birkenfeld einen silbernen Alfa Romeo aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich. Während des Überholvorgangs kam es zu einer Frontalkollision und beide Autos kamen rechts von der Straße ab. Hierbei überschlug sich der Alfa Romeo mit vier Fahrzeuginsassen und prallte gegen einen Baum. Er kam seitlich zum Stillstand. Der Peugeot überfuhr mit großer Geschwindigkeit einen Baumstumpf und kam ebenfalls an einem Baum zum Stillstand. Hierbei war die Wucht derart schwer, dass die Beifahrerin des überholenden Fahrzeugs noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der Fahrer dieses Fahrzeugs, sowie die vier Insassen des zweiten Pkw wurden schwer verletzt und im Anschluss an die Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.