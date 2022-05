Blaulicht : Tödlicher Unfall: Radfahrerin stürzt auf einer Gefällstrecke in Daun

Das Eingreifen der Rettungskräfte war vergebens: In der Vulkaneifel ist eine Radfahrerin an den Folgen eines Sturzes gestorben.

Eine Radfahrerin ist am Mittwochvormittag in Daun an den Folgen eines Unfalls gestorben. Die 52-Jährige war nach Angaben der Polizei auf einem Radweg von der Gartenstraße kommend in Richtung des Hotzendrees unterwegs. Hier sei sie im Bereich einer Gefällstrecke aus bisher unbekannten Gründen zu Fall gekommen und auf den asphaltierten Radweg gestürzt.