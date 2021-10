Blaulicht : Tödlicher Unfall in Völklingen: Schwangere Frau und ihr Kind sterben

Tödlicher Verkehrsunfall in der Nacht zu Dienstag in Völklingen (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Update Ein tragisches Unglück hat sich in der Nacht auf Dienstag in Völklingen ereignet. Eine Autofahrerin musste aus ihrem Wagen befreit werden. Später kam die tragische Nachricht aus dem Krankenhaus.

Beim Frontalzusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto ist eine junge Frau in Völklingen-Wehrden ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers ereignete sich das Unglück gegen 1.20 Uhr in der Nacht auf Dienstag, 26. Oktober.

Demnach waren die beiden Fahrzeuge in der Schaffhauser Straße kollidiert. Die 26-Jährige, die starb, hatte am Steuer des Wagens gesessen und sei allein unterwegs gewesen. Durch den Crash war sie in ihrem Wrack eingeklemmt worden. Rettungskräfte musste sie befreien. Die schwangere Frau kam ins Krankenhaus auf dem Winterberg in Saarbrücken, wo sie um 4.30 Uhr ihren schweren Verletzungen erlag. In der Klinik konnte auch ihr ungeborenes Kind nicht gerettet werden.