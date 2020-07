Blaulicht : Autofahrer stirbt bei Frontalkollision in der Eifel

Autofahrer stirbt bei Frontalkollision in der Eifel

Arzfeld Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 410 ist am Freitagmittag ein 61 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei Prüm stießen die Wagen der Fahrer, beide aus der Verbandsgemeinde Arzfeld, gegen 11 Uhr am Ortsausgang von Arzfeld in Richtung Irrhausen in einer Kurve zusammen. Die Ursache ist noch nicht geklärt.