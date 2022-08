Zugführerin erleidet Schock : Tödliches Unglück: Mensch nahe Taben-Rodt von Zug erfasst - Strecke mehrere Stunden gesperrt

Taben-Rodt/Saarhölzbach Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Samstag zwischen Saarbrücken und Trier ereignet. Deswegen kam es zu erheblichen Störungen des Bahnverkehrs. Was bisher zu dem tragischen Fall bekannt ist.

Auf der Bahnstrecke zwischen Saarbrücken und Trier ist es am Samstag zu einem tödlichen Zusammenstoß gekommen. Laut Polizei wurde auf der saarländischen Seite nahe Saarhölzbach eine Person vom Zug erfasst. Weitere Erkenntnisse zur Person und des Unfallhergangs liegen nicht vor.

Nach Angaben des Notfallmanagers der Deutschen Bahn und des stellvertretenden Wehrleiters der VG Saarburg-Kell vor Ort bemerkte die Zugführerin einen Schlag, ähnlich dem eines Steinschlags. Daraufhin hielt sie den Regionalzug, der mit 31 Fahrgästen besetzt war, im Bahnhof Taben-Rodt an. Die Zugführerin wurde im Anschluss mit einem Schock in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Tödlicher Bahnunfall - Zug erfasst Mann in Konz-Karthaus - Bahnstrecke mehr als 2,5 Stunden gesperrt (Update)

Tragisch : Tödlicher Bahnunfall - Zug erfasst Mann in Konz-Karthaus - Bahnstrecke mehr als 2,5 Stunden gesperrt (Update)

14-Jährige wird in Luxemburg von Zug erfasst und stirbt

Blaulicht : 14-Jährige wird in Luxemburg von Zug erfasst und stirbt

Tödlicher Unfall am Trierer Südbahnhof: Mann stürzt und wird von Zug erfasst (Fotos/Karte)

Trotz Notbremse : Tödlicher Unfall am Trierer Südbahnhof: Mann stürzt und wird von Zug erfasst (Fotos/Karte)

Die Einsatzstelle wurde in zwei Abschnitte - Saarhölzbach und Taben-Rodt - aufgeteilt. Während die Bundespolizei und der Kriminaldauerdienst zunächst in Saarhölzbach tätig waren, wurden die Fahrgäste in Taben-Rodt vom DRK Ortsverein Saarburg e.V. betreut und versorgt. Fahrgäste kamen nicht zu Schaden.