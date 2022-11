Unwetter : Tornado im Saarland sorgt für abgedeckte Dächer – drei Verletzte bei glättebedingtem Unfall

Update Ein Tornado hat am Donnerstagnachmittag im Nordsaarland einige Schäden verursacht. Auf der A8 Richtung Luxemburg kam es aufgrund temporärer Eisbildung außerdem zu einem schweren Unfall.

Ein Tornado ist am Donnerstagnachmittag (17. November) durch Teile des Saarlandes gezogen. Augenzeugen berichteten der Polizei von einer Windhose zwischen Dirmingen und Urexweiler. Gegen 14.30 Uhr hatte der Wetterdienst Kachelmannwetter auf Twitter vor einer erhöhten Tornadogefahr im Saarland gewarnt. In Urexweiler waren nach einer ersten Auskunft der Feuerwehr im Landkreis St. Wendel circa 25 Dächer teilweise abgedeckt worden. Mittlerweile hat das saarländische Innenministerium die Zahl der teils zerstörten Häuser auf mehr als 50 nach oben korrigiert. Auch Autos seien demoliert worden. Personen kamen durch den Tornado hingegen nicht zu schaden, teilt die Lagezentrale der Polizei am Donnerstagabend auf SZ-Anfrage mit.