Unwetter in der Südeifel „Sowas habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen“ – Tornado zieht durch Nusbaum (Fotos)

An mindestens zwei Häusern wurden die Dächer komplett abgedeckt – es besteht Einsturzgefahr. In Bitburg wurde aufgrund der vielen Einsätze die Technische Einsatzleitung des Eifelkreises besetzt. Hier wurde vom Katastrophenschutzzentrum alles koordiniert. Gegen 20.15 Uhr hatte sich die Lage so weit beruhigt, dass die Koordinierungsstelle aufgelöst werden konnte.