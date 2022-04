Kriminalität : Tote Frau in Luxemburger Restaurant: Warum ihr Verlobter an einen Raubmord glaubt

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Luxemburg Die am Ostersonntag in einem Luxemburger Restaurant tot aufgefundene 46-Jährige könnte Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Das vermuten auch italienische Medien, die den Todesfall mit großem Interesse verfolgen.

Die luxemburgische Staatsanwaltschaft hatte am Montag mitgeteilt, die 46-jährige Frau sei am Ostersonntagmorgen im Untergeschoss des Restaurants in der Avenue J.F. Kennedy auf dem Kirchberg entdeckt worden. Ein Verbrechen könne nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen zur genauen Todesursache seien aufgenommen worden.

Während die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben zur Toten machte, berichteten italienische Medien, die Frau stamme aus einem Dorf an der Adria.

Tot aufgefundene Frau in Luxemburg: Im Mai wollte die 46-Jährige heiraten

Die 46-jährige Restaurantleiterin, die seit einigen Jahren in dem Restaurant am Kirchberg gearbeitet habe, sei am Ostermorgen auf dem Boden liegend aufgefunden worden, schreibt die italienische Tageszeitung La Stampa. Die Leiche habe Spuren eines schweren Schlags auf den Kopf aufgewiesen. Die Behörden ermittelten wegen Mordes. Die 46-Jährige sei möglicherweise während eines Raubüberfalls ums Leben gekommen, vermutet die Zeitung. Die Restaurantleiterin habe normalerweise abends noch die Einnahmen verbucht, schreibt La Stampa, und sei dann nach Hause gefahren.

Auch der Verlobte des Opfers geht von einem Raubüberfall aus. "Ich glaube nicht, dass es ein vorsätzlicher Mord war. Sie war ein ruhiger Mensch, sie hatte keine Feinde", zitiert die Nachrichtenagentur Ansa den Verlobten. Mitte Mai wollten die 46-Jährige und er heiraten.

Italien: Große Bestürzung im Heimatort der Toten

Fassungslosigkeit herrscht in der Gemeinde Petaccio in der Provinz Campobasso, aus der die 46-Jährige stammt. Die Frau sei sehr beliebt gewesen und habe sich durch soziales Engagement ausgezeichnet, erinnert sich der Bürgermeister der Gemeinde in La Stampa.