Am frühen Dienstagmorgen Tatort Strotzbüsch: Mann erschießt ehemalige Lebensgefährtin und tötet sich selbst (Update)

So wie dieser Strotzbüscherin, die namentlich nicht genannt werden will, geht es sicher vielen, die in dem Dorf in der Verbandsgemeinde Daun leben: Sie sei geschockt, nachdem sie erfahren habe, dass am Dienstagmorgen im Ort zwei Tote gefunden worden seien: „Sonst ist so etwas ja immer alles weit weg, man erwartet eher, dass so etwas in der Stadt passiert, aber nicht bei uns.“