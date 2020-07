Blaulicht : Tote Wildschweinkadaver entdeckt

Prüm Jagdwilderer könnten in der Eifel unterwegs sein

Vier tote Wildschweinkadaver hat der zuständige Jagdaufseher im Revier Kesfeld gefunden. Die Tiere wurden im Distrikt „Im Fenn“ an einer Jagdkanzel abgelegt. Das meldet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich bereits am 29. Juni. Es handelte sich um Frischlinge, die bereits am verwesen waren. Ob die Tiere vorher durch Jagdwilderei erlegt wurden, konnte auf Grund des Verwesungszustandes nicht mehr festgestellt werden. Jedoch wurde hier das Tiergesundheitsgesetz nicht beachtet, da die toten Kadaver nicht mehr auf die Schweinepest, die unter Wildschweinen ausbrechen kann untersucht werden konnten. Die Kadaver mussten fachgerecht entsorgt werden.