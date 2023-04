Ermittlungen laufen Erschossener Mann auf Waldparkplatz in Saarbrücken gefunden – Schwager verdächtigt

Dudweiler · In Dudweiler ist am Samstagabend ein lebloser Mann auf dem Waldparkplatz aufgefunden worden. Er erlag mehreren Schussverletzungen. Was die Polizei bisher über den Fall weiß.

17.04.2023, 07:56 Uhr

Foto: dpa/Daniel Karmann

Von SZ Redaktion