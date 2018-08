Feuerwehr birgt Leiche aus der Mosel bei Erden

Wie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues auf TV-Anfrage bestätigte, wurde die Leiche am frühen Abend entdeckt. Gegen 18 Uhr wurde sie von der Feuerwehr geborgen. b es sich dabei um den seit einem Badeunfall am Dienstabend in Zeltingen-Rachtig vermissten 17-Jährigen handeln könnte, prüft die Polizei: „Die Ermittlungen zur Identität des Toten laufen noch“, sagte ein Polizeisprecher.

In Zeltingen-Rachtig war ein Jugendlicher am Dienstagabend in der Mosel vermutlich ertrunken. Der polnische Saisonarbeiter wollte sich mit einem anderen jungen Mann, beide Nichtschwimmer, in der Mosel abkühlen. Dabei geriet der 17-Jährige in eine Notlage und ging unter. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen und einer groß angelegten Suchaktion wurde der Pole bisher nicht gefunden. Zuvor war am Sonntag in Trier ein 19-Jähriger, der die Mosel durchschwimmen wollte, ertrunken.