Unfall an der Mosel : Auto kracht in Traben-Trarbach gegen Straßenlaterne (Fotos)

Traben-Trarbach Ein Auto ist am Donnerstagabend in Traben-Trarbach gegen eine Straßenlaterne gekracht. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend, gegen 21.20 Uhr, am Bahnhof in Traben-Trarbach gekommen. Nach ersten Information verlor der Fahrer eines Autos in einer Kurve die Kontrolle über sein auf 45 km/h begrenztes Fahrzeug. Dabei krachte er frontal gegen eine Straßenlaterne, die dabei beschädigt wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden ambulant, mit leichten Verletzungen, vom Rettungsdienst versorgt.