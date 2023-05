Polizei ermittelt Dreiste Diebe klauen Sitzbank aus Kirche an der Mosel

Wie der Polizei erst am Mittwoch mitgeteilt wurde, kam es bereits zwischen dem 4. Mai, 16 Uhr, und dem 8. Mai, 9 Uhr, zum Diebstahl einer Sitzbank aus einer evangelischen Kirchengemeinde im Stadtteil Traben. Die Sitzbank war nicht fest arretiert und stand im Eingangsbereich der evangelischen Peterskirche. Nach Einschätzung der Polizei müssen sie aufgrund des hohen Eigengewichts der Bank mindestens zwei Personen gestohlen haben. Da diese Sitzbank öfters auch von Jugendlichen genutzt werde, könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Sitzbank von Jugendlichen unbeobachtet an eine andere Stelle transportiert wurde, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dies sei kein Kavaliersdelikt, die Tat werde als Diebstahl strafrechtlich verfolgt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können oder kürzlich eine massive, aus Hartplastik bestehende Sitzbank an einer ungewöhnlichen Stelle, an der zuvor keine Bank stand, festgestellt haben. Hinweise an die Polizeiwache in Traben-Trarbach oder jede anderen Polizeidienststelle.