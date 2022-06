Vorfahrt missachtet : 11-jähriges Kind wird bei Unfall in Traben-Trarbach schwer verletzt

Traben-Trarbach In Traben-Trarbach ist ein 11-jähriger Junge bei einem Unfall schwer verletzt worden. Dabei kollidierten ein Fahrrad und ein Auto. Was passiert ist.

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Montag, 27.06., gegen 16 Uhr in Traben-Trarbach. Dort war ein 11-jähriger Junge auf der abschüssigen Straße "Am Neuberg" in Richtung "Bergstraße" unterwegs. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte das Kind an der Kreuzung die Vorfahrt des bevorrechtigten Autos, das die "Bergstraße" bergab befuhr, missachtet haben.