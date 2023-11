Polizei warnt Anrufe bei Anwohnern: Falscher Polizist in Traben-Trarbach

Laut Polizei ruft der Unbekannte seit Samstag, 11. November, Anwohner in Traben-Trarbach an und versucht sie mit der Geschichte eines zurückliegenden Einbruchs zu verunsichern, bis diese ihre Wertgegenstände herausgeben. Am Sonntag und Montag wurden bereits zahlreiche Anwohner kontaktiert.