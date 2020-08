Handgemenge an der Mosel : Mann droht mit Waffe, Polizei nimmt ihn fest

Traben-Trarbach In einer Gaststätte in Traben-Trarbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) hat ein Mann mit einer Luftpistole, die aussah wie eine scharfe Schusswaffe, Angst unter den Gästen ausgelöst. Einen der Gäste hat er laut Polizei direkt mit der Waffe bedroht.

Etliche Notrufe aus Traben-Trarbach sind am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr bei der Polizei Zell (Mosel) wegen einer Schlägerei in der Brunnenstraße eingegangen. Die Beamten eilten vor Ort und stellten laut Polizei fest, dass ein Mann einen anderen am Boden fixierte. Als es gelang, die beiden Männer zu trennen, habe ein 27-Jähriger Widerstand gegen die Polizeibeamten geleistet, heißt es. Da sich der Täter nicht beruhigte, hat ihn die Polizei laut eigenen Angaben gefesselt. Dabei soll er einen Beamten so schwer verletzt haben, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste.