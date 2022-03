Blaulicht : Schäden an Haus in Traben-Trarbach: Polizei vermutet Beschuss aus Softair-Waffe

Foto: dpa/Carsten Rehder

Traben-Trarbach An einem Einfamilienhaus in Traben-Trarbach hat es Schäden gegeben. Die Spuren verraten der Polizei etwas darüber, was passiert ist. Noch ist offen, ob es sich um Vorsatz gehandelt hat.

In Traben-Trarbach kam es im Stadtteil Wolf zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, den 21. März um 17.30 Uhr, bis Dienstag, den 22. März um 17.55 Uhr. Die Sachbeschädigung geschah an einem Haus in Ortsrandlage in der Straße Im Leinertsgarten. Betroffen ist die rückwärtige, in Richtung Klosterruine gerichtete Terrassentür.

Schaden in Traben-Trarbach vermutlich durch Softair-Pistole verursacht

Das Spurenbild lässt für die Polizei den Schluss zu, dass die Beschädigung an der Glasscheibe der Terrassentür höchstwahrscheinlich durch Beschuss mittels Luftpistole - einer sogenannten Softair-Waffe - verursacht worden sein dürfte. Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen ungeklärt. Insbesondere ist die Frage offen, ob die Beschädigung gezielt oder versehentlich verursacht worden ist.