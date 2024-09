Tierischer Einsatz Schwan regelt den Verkehr auf der Moselbrücke in Traben-Trarbach

Einen „tierischen Polizeieinsatz“ gab es am Sonntag, 29. September, gegen 12 Uhr auf der Moselbrücke zwischen Traben und Trarbach. Wie die Polizei berichtet, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer mit, dass ein Schwan auf der Brücke stehen und den Verkehr regeln würde. Der Schwan würde abwechselnd eine Fahrbahn sperren. Die Polizei begleitete den Schwan wieder zurück an die Mosel. „Kommissar Schwan und allen anwesenden Personen geht es gut“, heißt es in der Pressemitteilung.