Vandalismus-Serie Unbekannte wüten in Traben-Trarbach – Strafanzeigen gegen mehrere Tatverdächtige

An der Turnhalle schlugen der oder die Täter eine Fensterscheibe der Turnhalle ein und verschafften sich Zutritt. Des Weiteren kam es auch zu einem Einbruch in den Gebäudekomplex der Realschule Plus. Der oder die Unbekannten schlugen die Glaseinfassung einer Außentür ein und gelangten so ins Schulgebäude. In der Schule konsumierten der oder die Täter Eis aus der Kühltruhe der Mensa und versprühten im Gebäude sowie dem Schulhof das Löschpulver von mehreren Feuerlöschern.