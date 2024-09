Tierischer Einsatz Polizei muss eingreifen: Schwan regelt in Traben-Trarbach den Verkehr

In der Region sind aber nicht nur Schwäne auf den Straßen unterwegs. In den vergangenen Jahren hat es allerlei Zwischenfälle mit Tieren gegeben – darunter auch einige wirklich kuriose Situationen, zum Beispiel ein Zebra in Bitburg oder ein Känguru im Eifelwald. Einige kuriose Tiersichtungen in der Region Trier finden Sie hier.