Abgerutscht beim Fotografieren An der Mosel: Feuerwehr rettet 79-jährigen Wanderer

Dort konnte er sich mit einer Hand an einem Baum festhalten, drohte jedoch bei weiteren Bewegungen weiter abzurutschen. Der Wanderer schaffte es, über Notruf die Polizei aus Bernkastel zu kontaktieren. In dem mehr als einstündigen Gespräch konnte der Standort Stück für Stück präzisiert werden, so dass er schließlich durch eine der eingesetzten Streifen lokalisiert werden konnte.