Am Freitag Tragischer Unfall: Jugendliche Mofafahrerin stirbt bei Verkehrsunfall in der Eifel

Am Freitag, 12. Juli, kam es gegen 13.45 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in Dudeldorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine jugendliche Mofafahrerin verstarb. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte die junge Frau in einem Kreuzungsbereich mit einem Auto. Die Jugendliche verstarb noch am Unfallort, die Autofahrerin und das im Fahrzeug befindliche Kind wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.