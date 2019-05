Ursache noch ungeklärt : Traktor brennt in Niederstedem komplett aus

Niederstedem Ein zerstörter Trakor, eine Menge Schaum und glücklicherweise keine Verletzten: Das ist die Bilanz eines Brandes in Niederstedem.

Zu einem brennenden Traktor musste am Dienstagmittag gegen 12.10 Uhr die Feuerwehr in den Talweg in Niederstedem ausrücken. Vor Ort brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Traktor in voller Ausdehnung.